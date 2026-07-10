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10 июля, 07:28

Происшествия

Предварительной причиной смерти двух девочек в Туве стало утопление

Фото: MAX/"Следком.Тыва"

Предварительной причиной смерти двух 12-летних девочек, пропавших 1 июля в Туве и найденных в четверг, 9 июля, в реке Енисей, стало утопление. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что для установления точной причины гибели назначены судебно-медицинские экспертизы. Их результаты подтвердили, что на телах детей отсутствуют признаки насильственной смерти, а наиболее вероятной причиной произошедшего является утопление.

О пропаже школьниц республиканское МВД сообщило на минувшей неделе. Девочки ушли из своих домов в Кызыле вечером 1 июля и перестали выходить на связь. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Тела погибших были обнаружены в четверг: одну нашли на берегу Енисея, вторую – у села Ийи-Тал. Родители опознали своих детей.

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