10 июля, 03:44Мэр Москвы
Силы ПВО Минобороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.
Всего, по информации Собянина, на данный момент было сбито 10 БПЛА. Атака дронов на столицу была начата днем в четверг, 9 июля.
На фоне сообщений об отражении БПЛА столичный аэропорт Домодедово ввел особый порядок приема и отправки воздушных судов. Все рейсы выполняются только по согласованию с ответственными органами.