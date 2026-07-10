Силы ПВО Минобороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, добавил мэр.

Всего, по информации Собянина, на данный момент было сбито 10 БПЛА. Атака дронов на столицу была начата днем в четверг, 9 июля.

На фоне сообщений об отражении БПЛА столичный аэропорт Домодедово ввел особый порядок приема и отправки воздушных судов. Все рейсы выполняются только по согласованию с ответственными органами.