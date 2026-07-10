Собянин: шесть летевших к Москве БПЛА сбито системой ПВО Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще 6 БПЛА, летевших в сторону Москвы в ночь на пятницу, 10 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Глава города добавил, что на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на столицу была зафиксирована днем 9 июля. На месте падения обломков также работают сотрудники экстренных служб.

На фоне отражения налета в районе аэропорта Домодедово введены временные ограничения на полеты. Прием и выпуск воздушных судов осуществляются только по согласованию с компетентными органами.