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09 июля, 21:54

Транспорт

Почти 300 безбилетников поймали у станции метро "Тушинская" в рамках рейда

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

В рамках усиленной проверки оплаты проезда на маршрутах у станции метро "Тушинская" 8 июля удалось выявить 291 безбилетника. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В этот день контролеры ГКУ "Организатор перевозок" совместно с полицейскими проверили свыше 2,2 тысячи билетов у пассажиров 96 автобусов. Из общего числа безбилетников трое были доставлены в отделение.

Как уточнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, подобные мероприятия являются важной частью в борьбе с безбилетниками. Он напомнил, что при посадке на маршрут к валидатору необходимо приложить все проездные документы, включая социальные карты и билеты "Единый" на 30, 90 и 365 дней, поскольку во время проверки контролеры имеют право потребовать документы, подтверждающие право на льготу или удостоверяющие личность.

В случае невозможности установить личность пассажира контролер может обратиться за помощью к полиции.

"Призываем всех пассажиров оплачивать проезд при входе в транспорт", – сказал вице-мэр.

Всего же с начала года было организовано 25 подобных мероприятий, включая вышеописанную проверку у "Тушинской", на популярных маршрутах Москвы. Контролеры проверили порядка 61,8 тысячи проездных билетов у пассажиров 1 601 автобуса и выявили более 4,7 тысячи безбилетников.

Ранее стало известно, что ТиНАО, САО и ЗАО стали лидерами по количеству выявленных безбилетников среди пассажиров наземного городского транспорта в столице во втором квартале 2026-го. Всего в апреле – июне штрафы за безбилетный проезд получили свыше 102 600 пассажиров, что на 13,3% меньше, чем в 2025 году. При этом меньше всего зайцев было в СВАО, ВАО и ЮВАО.

Число безбилетников в Москве сократилось на 18% с начала года

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