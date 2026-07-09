09 июля, 20:21Транспорт
Ограничения в аэропорту Внуково сняты
Фото: 123RF.соm/csp
Аэропорт Внуково возобновил работу в обычном режиме после снятия временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сейчас авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты в соответствии со штатным расписанием.
Воздушная гавань переходила на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами вечером 9 июля для обеспечения безопасности полетов.
Меры вводились на фоне налета украинских беспилотников на Московский регион. Всего к настоящему моменту ПВО сбили 6 БПЛА. Во всех случаях на местах падения фрагментов работали экстренные службы.