Ограничения в аэропорту Внуково сняты

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Аэропорт Внуково возобновил работу в обычном режиме после снятия временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сейчас авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты в соответствии со штатным расписанием.

Воздушная гавань переходила на обслуживание рейсов по согласованию с соответствующими органами вечером 9 июля для обеспечения безопасности полетов.

Меры вводились на фоне налета украинских беспилотников на Московский регион. Всего к настоящему моменту ПВО сбили 6 БПЛА. Во всех случаях на местах падения фрагментов работали экстренные службы.