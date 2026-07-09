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09 июля, 19:01

Город

В Москве эпидемиологи разрешили купание в пяти зонах отдыха

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве открыты пять зон для купания из девяти, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По состоянию на 9 июля возможность купаться сохраняется в озере Белом и Путяевском пруду № 1, расположенных в ВАО, "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", находящихся в СЗАО, а также в Пионерском пруду в ЦАО.

"В указанных зонах отдыха вода отвечает санитарным требованиям", – пояснили в ведомстве.

Однако в зоне отдыха "Большой городской пруд", озере Школьном в Зеленограде, а также на пляжах "Динамо" на Москве-реке и "Тропарево" в ЮЗАО вода по микробиологическим показателям не соответствует гигиеническим стандартам. В связи с этим их можно использовать только для занятий спортом или пляжного отдыха.

В то же время зона отдыха "Левобережье" в САО также закрыта для купания из-за проблем с качеством воды и песка. На территории стоят соответствующие знаки.

"Закрыты на реконструкцию три зоны отдыха с купанием: Мещерское (ЗАО), озеро Чeрное (ЗелАО), Головинские пруды (САО)", – заключили в пресс-службе.

Ранее врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предупредил, что во время купания в городских фонтанах и дачных бочках можно подхватить кишечные и бактериальные инфекции. Также есть риск появления заболеваний кожи. Ими можно заразиться при заглатывании зараженной воды.

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