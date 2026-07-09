Россия сообщила МАГАТЭ об атаке БПЛА на Курскую АЭС-2

Фото: РИА Новости/пресс-служба курской АЭС

Россия уведомила МАГАТЭ об атаке ВСУ на Курскую АЭС-2 в ночь на 6 июля, следует из пресс-релиза агентства.

В послании также приводятся слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который отметил, что подобные инциденты свидетельствуют о сохранении рисков для ядерной безопасности и физической защиты в условиях военного конфликта, особенно когда боевые действия происходят вблизи крупных ядерных объектов.

"Я вновь призываю к максимальной военной сдержанности в районе ядерных объектов и к полному соблюдению Семи неотъемлемых принципов обеспечения ядерной безопасности и физической защиты в условиях вооруженного конфликта, а также Пяти конкретных принципов защиты Запорожской АЭС", – заявил Гросси.

Атаке со стороны ВСУ подверглась градирня строящегося энергоблока Курской АЭС-2. Факт удара подтвердили гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Курской области Александр Хинштейн.

Уточнялось, что негативных последствий для людей и экологии удалось избежать в том числе благодаря тому, что система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. При этом всего вблизи объекта силы РЭБ и ПВО нейтрализовали 12 украинских БПЛА.

Позднее уточнялось, что уровень радиации на Курской АЭС и в ее окрестностях оставался в пределах нормы, а сама станция продолжила функционировать в обычном режиме.