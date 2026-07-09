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09 июля, 21:54

Политика

Лавров заявил об утрате доверия РФ к позиции Запада по Украине

Фото: kremlin.ru

Россия перестала верить Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции со своей коллегой из Мозамбика Марией Лукаш, сообщает Life.ru.

По словам дипломата, Запад перешел к ультимативной риторике.

"Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, <...> перешел к открытым ультиматумам в адрес РФ", – сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что западные страны лишь создают видимость готовности к диалогу. Однако запас доверия "исчерпан окончательно".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что НАТО вместе с Украиной готовятся создать оружие для массированного поражения российских авиабаз, в том числе в глубине страны. Более того, по ее словам, речь идет и о разработке оружейных средств для долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиационных баз.

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