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09 июля, 20:31

Город

Бесплатные наблюдения за Солнцем в телескоп пройдут в "Сокольниках" 12 июля

Фото: 123RF.соm/chayantorn

В парке "Сокольники" в воскресенье, 12 июля, проведут бесплатные наблюдения за Солнцем в телескоп. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

"Под руководством опытных любителей астрономии вы сможете рассмотреть Солнце: увидите его диск, солнечные пятна, активные зоны и характерную грануляцию", – говорится в сообщении.

Гости смогут узнать, как устроены физические процессы на звезде и что представляют собой циклы солнечной активности. Также желающие смогут сделать фото Солнца через телескоп на камеру смартфона.

Мероприятие состоится только при ясной, солнечной погоде.

Ранее сообщалось, что вечером 9 июля москвичи станут свидетелями редкого небесного явления. Сразу после захода Солнца Венера максимально приблизится к яркой голубой звезде из созвездия Льва Регулу.

Явление можно будет наблюдать невооруженным глазом в западной части неба в течение часа после заката.

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