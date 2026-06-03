В ИКИ РАН сравнили график вспышек на Солнце с кардиограммой

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

График вспышек на Солнце стал похож на кардиограмму. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Реально, какую-то кардиограмму рисует. Ждем следующий "удар сердца", – указали ученые.

На соответствующем графике видно, как через определенные промежутки времени на Солнце происходят вспышки различной мощности.

Ранее в среду, 3 июня, произошла солнечная вспышка класса М9.3, ставшая сильнейшей за последние 1,5 месяца, то есть с конца апреля, когда за сутки фиксировали два взрыва уровня X. Еще сутки до этого обстановка на поверхности Солнца не давала никаких намеков на то, что может случиться подобный взрыв, указывали ученые.

Затем на Солнце зафиксировали новую вспышку класса M7.8, которая вновь оказалась близка к самому высокому классу X. Продолжительность взрыва составила 27 минут.

