Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 14:58

Наука
Главная / Новости /

В ИКИ РАН сравнили график вспышек на Солнце с кардиограммой

График вспышек на Солнце сравнили с кардиограммой

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

График вспышек на Солнце стал похож на кардиограмму. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Реально, какую-то кардиограмму рисует. Ждем следующий "удар сердца", – указали ученые.

На соответствующем графике видно, как через определенные промежутки времени на Солнце происходят вспышки различной мощности.

Ранее в среду, 3 июня, произошла солнечная вспышка класса М9.3, ставшая сильнейшей за последние 1,5 месяца, то есть с конца апреля, когда за сутки фиксировали два взрыва уровня X. Еще сутки до этого обстановка на поверхности Солнца не давала никаких намеков на то, что может случиться подобный взрыв, указывали ученые.

Затем на Солнце зафиксировали новую вспышку класса M7.8, которая вновь оказалась близка к самому высокому классу X. Продолжительность взрыва составила 27 минут.

Читайте также


наука

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика