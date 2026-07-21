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21 июля, 15:24

Культура

Умер народный художник РФ Владимир Пименов

Фото: rah.ru

Умер народный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств (РАХ) Владимир Пименов на 86-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба академии.

Его кончина наступила в понедельник, 20 июля, после продолжительной болезни.

"Уход Владимира Пименова – огромная потеря для культуры России. <...> Светлая память о <...> (мастере. – Прим. ред.) навсегда сохранится в наших сердцах", – указали в пресс-службе добавив, что президент РАХ Зураб Церетели, а также президиум и отделение живописи академии выразили глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам художника.

Пименов родился 1 февраля 1941 года в Зарайске Московской области. В 1958 году он окончил среднюю школу, после чего продолжил обучение в Рязанском художественном училище и ВГИКе.

Центральное место в творчестве мастера занимал его родной город, которому художник посвятил несколько крупных циклов. Произведения Пименова находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, ГМИИ имени Пушкина, Московского музея современного искусства, музея "Зарайский кремль", а также в музеях Белоруссии, Польши, Индии, Германии и других стран.

За многолетнюю деятельность художник был удостоен ряда наград, включая звание лауреата Международного триеннале "Индия–94", "Золотая медаль ТСХ РФ", золотую медаль "Достойному" РАХ, медаль "За профессионализм и деловую репутацию" III степени, знак губернатора Московской области "Благодарю", орден Дружбы, а также благодарность РАХ.

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