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00:58

Политика

США дают понять, что ожидают участия Путина в саммите G20 в Майами

Фото: ТАСС/Sun Xiang/China News Service/VCG

Американская сторона, принимающая декабрьский саммит "двадцатки" в Майами, дает понять, что рассчитывает на участие в нем Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, президент США Дональд Трамп не раз публично называл приезд российского лидера полезным, и сейчас такой же сигнал Москва получает от его команды.

По оценке Бердыева, в этом приглашении нет политического реверанса – за ним стоит рациональная логика. Саммит служит площадкой для обмена мнениями между лидерами, и сегодня такой диалог востребован как никогда, ведь справиться с глобальными рисками и кризисами без России просто невозможно.

При этом дипломат уточнил, что окончательного решения об уровне представительства Москва пока не приняла.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС, который пройдет 18–19 ноября 2026 года в китайском городе Шэньчжэне. В ведомстве отметили, что в этом году основными направлениями работы объединения станут открытость, инновации и сотрудничество.

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