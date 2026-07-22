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22 июля, 13:20

Город

Фирменное мороженое "Москва" появилось в столичных парках

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В столице представили фирменное мороженое "Москва". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по туризму.

"Проект продолжает развитие городских коллабораций, объединяющих узнаваемые символы столицы, локальные традиции и яркие впечатления от путешествий по городу", – отметили в ведомстве.

Линейка включает классический пломбир по особому рецепту. В ближайшее время ассортимент пополнят шоколадное мороженое, крем-брюле, пломбир с клубничным вареньем и с шоколадной крошкой.

Фирменное мороженое уже можно купить в парках и других популярных туристических зонах города. Оно представлено более чем в 140 точках Москвы.

Ранее на рыбных рынках "Москва – на волне" представили новую линейку готовых мидий, которые не требуют варки и очистки. Продукт доступен в двух вариантах – в масле и рассоле.

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