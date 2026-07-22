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22 июля, 18:44

Наука

Новый вид полупрозрачных слепых рыб нашли в пещерах Алабамы

Фото: researchgate.net

Ученые обнаружили новый вид безглазых рыб в системе известняковых пещер в американском штате Алабама. Их назвали Demogorgonichthys arcanus с отсылкой к мифологическому существу Демогоргону, сообщает Popular Science.

Длина полупрозрачной рыбы составляет пять сантиметров. Обнаруженную особь определили в отдельный род.

"Чаще всего, открывая новые виды, мы обнаруживаем различия внутри уже известных организмов. В этом случае все иначе. Это совершенно новая находка, которой раньше никто не видел", – указал куратор музея естественной истории Университета Оберна и соавтор исследования Джонатан Армбрустер.

Ученые относят новый вид к южной и алабамской пещерным рыбам, однако он имеет ключевые отличия, в том числе отсутствие пигментации и части гена родопсина, отвечающего за чувствительность к свету.

На сегодняшний день ученые смогли выявить одновременно только около 20 особей.

Ранее в тропических лесах Новой Гвинеи обнаружили два вида опоссумов, которые считались вымершими около 6 тысяч лет назад. Первый вид – карликовый длиннопалый опоссум (Dactylonax kambuayai). Его четвертый палец почти вдвое длиннее остальных, им зверек достает личинок из древесины. Ранее вид был известен только по ископаемым остаткам.

Второй – кольцехвостый планер (Tous ayamaruensis). У него небольшие уши и очень цепкий хвост, помогающий удерживаться на ветвях. Впервые его описал австралийский зоолог Кен Аплин по ископаемым фрагментам из Западного Папуа в конце XX века.

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