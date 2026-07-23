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23 июля, 16:55

Политика

Суд Москвы взыскал 47 млн евро с Rheinmetall по требованию военной прокуратуры

Фото: depositphotos/andreyuu

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск военной прокуратуры к структурам немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall и двум другим ответчикам, взыскав с них более 47 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Ранее СМИ писали, что истцы потребовали признать расторгнутым контракт на строительство и оснащение Центра боевой подготовки сухопутных войск в поселке Мулино Нижегородской области. Договор между Минобороны России и Rheinmetall был заключен в 2011 году, однако после введения санкций против РФ компания не выполнила обязательства по контракту.

В результате с ответчиков – Rheinmetall Electronics GmbH, Rheinmetall Eastern Markets GmbH, Rheinmetall Aktiengesellschaft – взыскано 47 миллионов 202 тысячи евро. Контракт этих компаний с министерством обороны России признан расторгнутым.

В 2024 году на Украине начал работу первый завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Сперва он занимался обслуживанием БМП и танков. Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Rheinmetall на украинской территории законной военной целью для российской армии.

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