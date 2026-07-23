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23 июля, 13:57

Мэр Москвы

Собянин: 15 московских семей награждены почетным знаком "Родительская слава"

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2026 году почетный знак "Родительская слава города Москвы" присвоен 15 семьям столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Знак вручается семьям, в которых воспитываются не менее 5 детей. При этом младшему ребенку должно быть не меньше 5 лет, супругам нужно официально состоять в браке и проживать в Москве более 10 лет. Для награжденных предусмотрена единовременная выплата в размере 308 тысяч рублей.

Среди отмеченных знаком семей в этом году: 3 семьи, где растут 8 детей, 2 семьи с 7 детьми, 4 семьи с 6 детьми и 6 семей с 5 детьми. Мэр подчеркнул, что с 2010 года число многодетных семей в Москве выросло почти в 4 раза. Сейчас в городе насчитывается более 250 тысяч таких семей.

Многодетные семьи пользуются широким набором мер поддержки города. Им предоставляется бесплатный проезд в городском транспорте, дети до 18 лет обеспечиваются лекарственными препаратами, в образовательных учреждениях организовано бесплатное питание. Также семьи имеют право на бесплатную парковку.

Кроме того, для них действуют скидки и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт и пользование телефоном. Предусмотрена компенсация расходов на покупку школьной формы и других товаров.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил учредить в России День многодетной семьи 23 января. По его мнению, новая дата могла бы стать символом признания вклада многодетных родителей в развитие российского общества, а также укрепления традиционных ценностей.

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