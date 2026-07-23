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23 июля, 16:10

Безопасность

Мошенники начали лишать россиян аккаунтов в Steam под видом подарков на Twitch

Фото: 123RF.com/dragonimages

В России мошенники начали похищать аккаунты пользователей в Steam и на других игровых платформах под предлогом получения наград от Twitch. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал эксперт в сфере цифровых угроз Виктор Шепелев.

По словам специалиста, аферисты рассылают ссылки на фишинговые страницы через личные сообщения на Twitch, комментарии, а также в Discord и телеграм-сообществах. Жертвам предлагают авторизоваться через аккаунты Steam, Epic Games, Xbox Live или PlayStation Network якобы для получения наград за просмотр трансляций.

Поддельные сайты копируют не только форму входа, но и этап двухфакторной аутентификации. После того как пользователь вводит логин, пароль и код подтверждения, мошенники получают полный доступ к учетной записи. Затем они могут сменить пароль, похитить купленные за реальные деньги игровые предметы или использовать взломанный аккаунт для рассылки вредоносных ссылок друзьям жертвы.

Активность злоумышленников совпала с крупными игровыми событиями. С 6 июля по 23 августа в Саудовской Аравии проходит Esports World Cup 2026, а с 10 по 24 июля Twitch проводит акцию Summer Drops Fest с раздачей наград в 45 играх, включая Valorant, Rust и Escape from Tarkov. По мнению экспертов, именно массовые легальные акции помогают мошенникам маскировать подделки.

"Но главная опасность в другом: если сотрудник использует один и тот же пароль для личных и рабочих сервисов, взлом игрового аккаунта становится первым шагом ко взлому корпоративной сети", – предупредил Шепелев.

Ранее эксперты отметили рост числа мошеннических схем, связанных с покупкой цифровых копий Grand Theft Auto VI (GTA VI). Так как официально игру нельзя было предзаказать в Microsoft Store и PlayStation Store, многие россияне покупали ключи через маркетплейсы или неофициальные сайты. Для обмана мошенники создали фишинговые страницы по оформлению предзаказов.

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