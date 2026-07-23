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23 июля, 16:48

Политика

На Украине призвали граждан приготовиться к наихудшему сценарию зимой

Фото: 123RF.com/gelia

Украинцам нужно подготовиться к наихудшему сценарию предстоящей зимой. Об этом украинским СМИ заявил глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус.

"Точно не будет легче. Будет тяжелее, сложнее. Как и по всем направлениям, мы должны готовиться к наихудшему сценарию", – передает РИА Новости слова Чауса.

В свою очередь, глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что зимой украинцы могут длительное время оставаться без света и тепла в случае новых повреждений объектов энергетики. При этом экс-министр энергетики Украины Иван Плачков советовал гражданам приобрести жилье с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить холода.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров распространился в Киеве после серии взрывов, прогремевших ночью. Запах гари ощущался во всех районах. Жителям города рекомендовали закрыть все окна и не выходить на улицу. Люди из Киевской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областей Украины остались без света из-за повреждения объектов энергетики.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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