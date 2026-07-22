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За первое полугодие 2026 года смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Опендатабот", который мониторит государственные реестры страны.

За шесть месяцев 2026 года на Украине родились около 73 тысяч детей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В среднем ежемесячно появляются на свет примерно 12 тысяч младенцев, тогда как 10 лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч.

При этом за первое полугодие зафиксировано более 259 тысяч смертей. Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом составил 4%. В среднем смертность в 4 раза превышает рождаемость, тогда как в прошлом году этот показатель был 1 к 3.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, близких к боевым действиям. Там на каждого новорожденного приходится 19 умерших. В Киеве смертность выросла на 11%, хотя украинская столица остается лидером по числу рождений.

Украина испытывает серьезные демографические проблемы с момента обретения независимости в 1991 году. По данным ООН на осень 2024 года, население страны с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов человек.

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ называл демографическую ситуацию катастрофической. По его словам, естественная убыль населения за год сопоставима с исчезновением такого крупного города, как Винница.

Эксперт признавал, что ситуация будет лишь ухудшаться. Он также указывал на сокращение продолжительности жизни и массовую эмиграцию юношей, которые пытаются избежать мобилизации.

Ранее украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщал, что численность населения Украины снизилась до 22–25 миллионов человек. При этом директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова указывала, что только в 2024 году численность страны составляла 28–30 миллионов человек.

