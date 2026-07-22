Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июля, 12:29

Общество

Смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость

Фото: depositphotos/mariakarabella​

За первое полугодие 2026 года смертность на Украине в четыре раза превысила рождаемость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса "Опендатабот", который мониторит государственные реестры страны.

За шесть месяцев 2026 года на Украине родились около 73 тысяч детей. Это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. В среднем ежемесячно появляются на свет примерно 12 тысяч младенцев, тогда как 10 лет назад этот показатель составлял около 32 тысяч.

При этом за первое полугодие зафиксировано более 259 тысяч смертей. Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом составил 4%. В среднем смертность в 4 раза превышает рождаемость, тогда как в прошлом году этот показатель был 1 к 3.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в регионах, близких к боевым действиям. Там на каждого новорожденного приходится 19 умерших. В Киеве смертность выросла на 11%, хотя украинская столица остается лидером по числу рождений.

Украина испытывает серьезные демографические проблемы с момента обретения независимости в 1991 году. По данным ООН на осень 2024 года, население страны с февраля 2022 года сократилось на 8 миллионов человек.

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ называл демографическую ситуацию катастрофической. По его словам, естественная убыль населения за год сопоставима с исчезновением такого крупного города, как Винница.

Эксперт признавал, что ситуация будет лишь ухудшаться. Он также указывал на сокращение продолжительности жизни и массовую эмиграцию юношей, которые пытаются избежать мобилизации.

Ранее украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщал, что численность населения Украины снизилась до 22–25 миллионов человек. При этом директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова указывала, что только в 2024 году численность страны составляла 28–30 миллионов человек.

Читайте также


обществоза рубежом

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика