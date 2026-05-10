10 мая, 23:07

Министр Улютин: население Украины сократилось до 22–25 млн человек

Численность населения Украины снизилась до 22–25 миллионов человек. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин, слова которого приводит "Газета.ру".

Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как катастрофическую.

При этом в октябре 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова представляла другие данные. По итогам анализа за 2024-й она оценила численность населения страны в 28–30 миллионов человек.

Ранее журнал The European Conservative предрек исчезновение коренного населения Украины из-за эмиграции, военного конфликта и глубокого демографического кризиса. По мнению журналистов, затягивание конфликта грозит стране масштабными демографическими сдвигами, после которых ее социальное, национальное и культурное лицо может оказаться неузнаваемым.

