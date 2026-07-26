"Союз МС-28" с российскими космонавтами и астронавтом NASA отстыковался от МКС

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Космический корабль "Союз МС-28" с российскими космонавтами Сергеем Кудь-Сверчковым и Сергеем Микаевым, а также американским астронавтом NASA Кристофером Уильямсом на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию события ведет госкорпорация "Роскосмос".

После отстыковки корабль начнет удаляться от станции на безопасное расстояние. Затем двигатель "Союза" включат на торможение, после чего аппарат войдет в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки.

Аппарат с экипажем должен приземлиться около 12:50 по московскому времени в казахстанской степи в окрестностях города Жезказган.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс отправились на МКС в ноябре 2025 года. 14 июля 2026-го на космической станции встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта NASA Анила Менона. Миссию приветствовали участники 74-й экспедиции, в частности Кудь-Сверчков и Микаев.