"Роскосмос" показал первую примерку у экипажа "Союза МС‑29"

Космонавты "Роскосмоса" и астронавт NASA примерили спасательные скафандры и протестировали их на герметичность. Видео с первой примеркой скафандров опубликовано в канале госкорпорации в MAX.

Экипаж "Союза МС-29" в рамках заключительного этапа подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) также проверил оборудование в корабле и изучил программу полета, бортовую документацию и грузы.

Российско-американский экипаж отправится на МКС с космодрома Байконур 14 июля. В основной экипаж миссии входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий экипаж вошли Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхэм.

Ранее космонавты российского сегмента МКС Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Для Кудь-Сверчкова это второй выход за карьеру, а для бортинженера Микаева – первый.

