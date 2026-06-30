30 июня, 19:28Наука
"Роскосмос" показал первую примерку у экипажа "Союза МС‑29"
Экипаж "Союза МС-29" в рамках заключительного этапа подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) также проверил оборудование в корабле и изучил программу полета, бортовую документацию и грузы.
Российско-американский экипаж отправится на МКС с космодрома Байконур 14 июля. В основной экипаж миссии входят космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. В дублирующий экипаж вошли Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Дениз Бернхэм.
Ранее космонавты российского сегмента МКС Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев приступили к первой в текущем году внекорабельной деятельности. Для Кудь-Сверчкова это второй выход за карьеру, а для бортинженера Микаева – первый.