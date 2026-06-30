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30 июня, 19:42

Культура

Художника Худякова похоронят 2 июля на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Вице-президента Российской академии художеств, президента Творческого союза художников России Константина Худякова похоронят 2 июля на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в окружении художника.

Церемония прощания состоится в тот же день в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Она начнется в 12:00.

Худяков скончался 27 июня в возрасте 81 года, причиной смерти стал рак легких. В течение жизни он занимался дизайном музейного оборудования, а также проектированием и оформлением политических экспозиций в СССР, Швейцарии, Франции и ряде других стран.

Помимо этого, он работал в области цифрового искусства и мультимедиа – его называют одним из родоначальников digital art в стране.

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