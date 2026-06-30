30 июня, 19:42Культура
Художника Худякова похоронят 2 июля на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Вице-президента Российской академии художеств, президента Творческого союза художников России Константина Худякова похоронят 2 июля на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в окружении художника.
Церемония прощания состоится в тот же день в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость". Она начнется в 12:00.
Худяков скончался 27 июня в возрасте 81 года, причиной смерти стал рак легких. В течение жизни он занимался дизайном музейного оборудования, а также проектированием и оформлением политических экспозиций в СССР, Швейцарии, Франции и ряде других стран.
Помимо этого, он работал в области цифрового искусства и мультимедиа – его называют одним из родоначальников digital art в стране.