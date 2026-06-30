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30 июня, 18:14

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Forbes: Илон Маск вернул себе статус триллионера

Илон Маск вернул себе статус триллионера

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/CHIP SOMODEVILLA

Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь достигло отметки в триллион долларов. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на данные рейтинга Real-Time Billionaires.

Рост обеспечили акции SpaceX и Tesla. По оценкам издания, только за последний период чистый капитал Маска увеличился более чем на 65 миллиардов долларов.

Маска признали первым в истории триллионером 12 июня. Его состояние превысило отметку в триллион долларов после запуска торгов акциями SpaceX. Однако спустя почти две недели капитал бизнесмена опустился до 957 миллиардов долларов.

За период рыночного спада он потерял 118 миллиардов из-за падения котировок Tesla и SpaceX. Акции SpaceX обвалились на 17,13% после объявления о первом размещении облигаций, а бумаги Tesla с 16 июня подешевели на 4,14%.

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