Forbes: Илон Маск вернул себе статус триллионера

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Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь достигло отметки в триллион долларов. Об этом сообщил журнал Forbes со ссылкой на данные рейтинга Real-Time Billionaires.

Рост обеспечили акции SpaceX и Tesla. По оценкам издания, только за последний период чистый капитал Маска увеличился более чем на 65 миллиардов долларов.

Маска признали первым в истории триллионером 12 июня. Его состояние превысило отметку в триллион долларов после запуска торгов акциями SpaceX. Однако спустя почти две недели капитал бизнесмена опустился до 957 миллиардов долларов.

За период рыночного спада он потерял 118 миллиардов из-за падения котировок Tesla и SpaceX. Акции SpaceX обвалились на 17,13% после объявления о первом размещении облигаций, а бумаги Tesla с 16 июня подешевели на 4,14%.