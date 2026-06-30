В Омске простились со студентом, которого сверстники заманили на пустырь и убили

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В Омске прошла церемония прощания со студентом, которого убили сверстники, заманив на пустырь на окраине города. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Талантливый, целеустремленный, отзывчивый – таким запомнят его преподаватели и однокурсники. Впереди были планы, надежды, большая жизнь. Но случилось непоправимое", – сказали в пресс-службе.

В свою очередь, представители СУ СК по Омской области в беседе с РИА Новости опровергли одну из распространившихся в СМИ версий о причастности бывшей девушки убитого.

Студент истфака пропал в Омске 21 июня после ухода из дома, а через 5 дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории у Сыропятского тракта. По данным следствия, семеро злоумышленников в возрасте от 22 до 24 лет, включая двух девушек, приехавших из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, заманили юношу на пустырь, пообещав отдать золотой самородок.

Молодые люди связали его и нанесли несколько ножевых ранений, после чего попытались скрыть тело. Основным мотивом названа личная неприязнь, возникшая при общении в Сети. 29 июня суд арестовал на два месяца четверых фигурантов, позднее – еще двоих.