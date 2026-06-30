В Мексике неизвестный привязывает угонщиков мотоциклов к столбам

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Неизвестный в мексиканском городе Лагос-де-Морено ловит возможных угонщиков мотоциклов и приматывает их к фонарным столбам, сообщает Oddity Central.

Первый такой случай произошел 13 июня – местные жители нашли мужчину, приклеенного к столбу, а на лбу у него была надпись "вор". Рядом находился мотоцикл, который, предположительно, был украден.

После этого случая на улицах Лагос-де-Морено нашли еще как минимум четырех мужчин в таком виде. Власти не исключают, что в городе может действовать не один, а целая группа "мстителей".

Правоохранители занимаются расследованием этого дела, заверил министр общественной безопасности штата Халиско Хуан Пабло Эрнандес. Он добавил, что вне зависимости от подозрений все пятеро мужчин сейчас считаются потерпевшими, а самосуд является недопустимым.

При этом мужчины, которых нашли приклеенными к столбам, пока не рассказали, что именно с ними произошло.

Ранее на Алтае 20-летний мужчина из Новосибирской области был в гостях в селе Подгорном и захотел уехать домой, однако понял, что у него нет денег, а попутных машин не видно. Тогда он увидел припаркованный мотоцикл Racer RC 300, в котором находились ключи, и уехал на нем. Сейчас молодой человек задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину".

