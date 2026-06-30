Собянин: в здании веерного депо откроется новое общественное пространство

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое общественное пространство появится в историческом здании веерного депо, которое расположено на Комсомольской площади в Москве, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр рассказал, что территория, которая ранее была недоступна для горожан, станет яркой локацией на культурной карте Москвы. По словам градоначальника, данный проект осуществляется вместе с РЖД, так как депо относится к железнодорожной инфраструктуре.

Одной из основных задач, которая стоит перед специалистами, заключается в переоборудовании объекта под выставочную площадь. При этом во время работ они должны сохранить исторический облик здания и кирпичную кладку фасадов.

По словам мэра, в депо можно будет организовывать камерные тематические выставки и крупные отраслевые экспозиции. При этом во внутреннем дворе будут проводиться сезонные мероприятия, в том числе ярмарки проекта "Лето в Москве" и различные новогодние программы.

Помимо этого, будет реализовано комплексное благоустройство территории, площадь которой составляет свыше 15 тысяч квадратных метров. Прогулочная зона объединит выходы из станции метро "Комсомольская" и гастрономическое пространство "Депо", благодаря чему появится единое пешеходное пространство с разноуровневыми террасами, верандами для кафе и ландшафтным озеленением.

Создатели проекта предложили использовать крайнюю платформу и пути Казанского вокзала, которые в настоящее время применяются не по назначению. На железнодорожных путях хотят представлять образцы новейшей рельсовой техники, на которые можно будет посмотреть во время тематических экспозиций.

"Веерное депо станет живым, динамичным пространством, в котором история Москвы украшает настоящее и вдохновляет будущее", – отметил Собянин.

На данный момент, как рассказал мэр, объект находится в стадии проектирования. Ремонт будет начат до конца года.

Новое общественное пространство уже появилось на территории инновационного центра "Сколково". По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, его площадь составила около 3 гектаров. Место стало функциональным, подходящим для активного и спокойного отдыха.

На благоустроенной территории появилась зона для занятий спортом площадью 70 квадратных метров, а также футбольно-баскетбольная площадка. Украшением пространства стали декоративные подпорные стенки у корпусов, которые расписаны в стиле граффити. Рядом разбили газон и высадили 165 взрослых деревьев.

