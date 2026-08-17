17 августа, 07:56Происшествия
Четыре человека погибли в результате ДТП в Саратовской области
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция 64"
Четыре человека погибли в результате ДТП в Самойловском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария произошла примерно в 06:30 по московскому времени у дома № 29 на улице Победы в селе Полоцкое. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал с дороги.
В результате происшествия погибли три женщины и мужчина. На место прибыли сотрудники полиции для установления обстоятельств ДТП.
Ранее автомобили Nissan и Tesla столкнулись в Ленинградской области. Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод.
По данным регионального управления МЧС, машины столкнулись в попутном направлении. В результате водитель и пассажир Nissan скончались на месте. Водитель Tesla доставлен в медучреждение.