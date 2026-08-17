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17 августа, 07:56

Происшествия

Четыре человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция 64"

Четыре человека погибли в результате ДТП в Самойловском районе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла примерно в 06:30 по московскому времени у дома № 29 на улице Победы в селе Полоцкое. Мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением и съехал с дороги.

В результате происшествия погибли три женщины и мужчина. На место прибыли сотрудники полиции для установления обстоятельств ДТП.

Ранее автомобили Nissan и Tesla столкнулись в Ленинградской области. Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод.

По данным регионального управления МЧС, машины столкнулись в попутном направлении. В результате водитель и пассажир Nissan скончались на месте. Водитель Tesla доставлен в медучреждение.

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