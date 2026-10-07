ТАСС: послы ЕС согласовали 22-й пакет санкций против оборонного сектора России

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Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на европейский источник.

По его данным, санкции затронут более 1,5 тысячи компаний и физических лиц, которые связаны с российским оборонным сектором. Предполагается, что пакет будет утвержден Советом Европейского союза и вступит в силу до конца недели.

Ранее Токио ввел новые санкции против России. Япония включила в списки 33 компании и 9 граждан, а также 4 организации из Турции и ОАЭ. Кроме того, рестрикции затронули 35 судов, якобы связанных с российской стороной.

Также президент США Дональд Трамп допустил использование расширенных полномочий, которые он получил после подписания закона об "адских санкциях" против РФ. Этот документ предусматривает ограничения в отношении высшего политического и военного руководства России и госкомпаний. Помимо этого, применяются вторичные санкции против российских торговых партнеров.

