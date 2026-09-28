ЕС ввел санкции против главы Татарстана Минниханова

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Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова, сообщает RT со ссылкой на Совет ЕС.

Причиной ограничений стала якобы эвакуация детей из зоны конфликта на Украине. Всего санкции затронули 10 физических и 17 юридических лиц, в том числе детские и молодежные спортивные лагеря России и КНДР.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис указал на усталость Евросоюза от антироссийских ограничений. Он связал это с продолжительностью украинского конфликта, который длится почти 5 лет.

В то же время он уточнил, что в ближайшем будущем изменить действующий принцип единогласного одобрения при принятии санкционных решений в ЕС не удастся, хотя раньше этого требовали власти ФРГ и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.