Более 47 км барьерных ограждений отремонтировали в Москве с начала года

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Свыше 47 километров барьерных ограждений восстановили в столице с начала года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков назвал ремонт барьерных ограждений одним из важнейших направлений работы дорожных служб. По его словам, в основном работы проводились на участках кольцевых и вылетных магистралей.

Программа по замене и ремонту ограждений реализуется в городе с 2015 года. Поврежденные конструкции заменяют новыми мощными барьерами, способными удержать автомобиль весом до 9 тонн при скорости 60 километров в час. Это позволяет снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезда машины на полосу встречного движения и лобового столкновения с другим автомобилем.

Тип ограждений подбирается в зависимости от дороги и разрешенной скорости движения. Высокие и массивные конструкции высотой до 1,1 метра применяются на скоростных магистралях, например на МКАД. Двухъярусные ограждения используются на городских улицах, где движение медленнее.

Кроме того, более 1,1 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов обновили в Москве с января 2026 года. За первые полгода соответствующие работы провели на участках МКАД, Третьего транспортного кольца, Варшавского, Ленинградского и Можайского шоссе, а также на других магистралях.