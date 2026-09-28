Прощание с Сергеем Соседовым пройдет на Троекуровском кладбище 30 сентября

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Церемония прощания с музыкальным критиком, телеведущим и журналистом Сергеем Соседовым пройдет в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища 30 сентября. Об этом ТАСС заявили в его окружении.

Соседов ушел из жизни 23 сентября. Ему было 58 лет. Критик умер в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Как сообщала его мать, критик умер во время операции после падения с лестницы в отеле. Однако директор гостиницы Тамерлан Караев уточнил, что журналист не падал, а потерял сознание, почувствовав себя плохо.

Организатор конкурса Виктор Зубов рассказал, что глава города оперативно задействовал всех медиков для спасения Соседова. Ему провели операцию, однако через несколько часов телеведущий скончался.