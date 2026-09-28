28 сентября, 14:12Общество
Прощание с Сергеем Соседовым пройдет на Троекуровском кладбище 30 сентября
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
Церемония прощания с музыкальным критиком, телеведущим и журналистом Сергеем Соседовым пройдет в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища 30 сентября. Об этом ТАСС заявили в его окружении.
Соседов ушел из жизни 23 сентября. Ему было 58 лет. Критик умер в якутском городе Нерюнгри, куда прибыл для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".
Как сообщала его мать, критик умер во время операции после падения с лестницы в отеле. Однако директор гостиницы Тамерлан Караев уточнил, что журналист не падал, а потерял сознание, почувствовав себя плохо.
Организатор конкурса Виктор Зубов рассказал, что глава города оперативно задействовал всех медиков для спасения Соседова. Ему провели операцию, однако через несколько часов телеведущий скончался.
Телеведущий Сергей Соседов умер из-за несчастного случая