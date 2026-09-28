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28 сентября, 14:37

Происшествия

СК не нашел признаков умышленного исчезновения Усольцевых под Красноярском

Фото: vk.com/mu30042016

Следствие не нашло признаков, указывающих на умышленное исчезновение семьи Усольцевых в горной тайге под Красноярском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Как отметили в ведомстве, поездка семьи в поселок Кутурчин для пешего похода была запланированной и согласованной между членами семьи. Версия выезда Усольцевых за границу полностью исключена.

Следователи восстановили поминутную картину событий, предшествовавших исчезновению. Для этого было допрошено около 150 свидетелей – родственников, близких, соседей, коллег, жителей поселка Кутурчин и случайных очевидцев. На территории Кутурчинского Белогорья исследовано 40 квадратных километров местности.

Проведены молекулярно-генетические, биологические и компьютерно-технические экспертизы. Все обнаруженные в лесной местности вещи тщательно изучены, однако по результатам судебных экспертиз генотипов членов семьи Усольцевых не найдено.

Конфликтов с посторонними лицами у семьи также не было. По показаниям допрошенных, Усольцевы характеризуются положительно, ссор ни с окружающими, ни между собой не возникало.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, не исключая криминальную, однако приоритетной остается несчастный случай.

Усольцевы исчезли в Красноярском крае осенью 2025 года – они отправились в поход к горе Буратинке, после чего связь с ними оказалась потеряна. Основные поиски прекращены, но периодически спасатели возобновляют работы.

В июне 2026-го в ходе поисков специалисты нашли вещи, которые могли принадлежать пропавшим. Позже выяснилось, что в зоне поисков также обнаружили часть палки для скандинавской ходьбы. Однако одна из родственниц Усольцевых опровергла версию, что предмет мог принадлежать им.

Новости регионов: спасатели осмотрели пещеру в ходе поисков пропавшей семьи Усольцевых

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