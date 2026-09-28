Синоптик Позднякова: сообщения о заморозках в столичном регионе пока преждевременны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Сообщения о заморозках в столичном регионе в предстоящие выходные, 3 и 4 октября, пока преждевременны, сказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, в официальном прогнозе на ближайшие 5 дней отрицательные температуры не значатся. Эксперт уточнила, что 3-го числа в Москве и области будет от 1 до 6 градусов тепла, однако не исключено, что прогноз будет скорректирован.

Позднякова допустила, что местами температура будет понижаться до 1 градуса ниже нуля. В выходные температура будет понижаться до нуля или слабоотрицательных значений, однако это является естественным понижением температуры, а не заморозками, резюмировала она.

Ранее синоптики рассказывали, что участившиеся в конце сентября туманы в столице связаны с высоким атмосферным давлением, антициклоном и ясной погодой. При антициклональной погоде ночью воздух охлаждается, особенно в долинах рек, что приводит к образованию туманов. Однако это отнюдь не ежедневное явление, говорили специалисты.

