Издательство Individuum объявило о закрытии после дела о ЛГБТ

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Издательство Individuum прекратит работу после 11 лет существования. Об этом сообщил в телеграм-канале проекта его главный редактор Алексей Киселев, пишет "Газета.ру".

По словам Киселева, книги, над которыми велись работы в последние месяцы, выйдут в других издательствах. Финал истории Individuum издатель назвал "внезапным, но не неожиданным".

Киселев также поблагодарил всех, кто участвовал в работе издательства. Он отметил, что благодарность слишком велика, чтобы уместить ее в один пост.

Решение о закрытии прозвучало после дела о пропаганде ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) в книгах. Бывший директор издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов работал вместе с экс-директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым, а также экс-руководителем отдела продаж издательства "Эксмо" Артемом Вахляевым. Фигуранты пытались реализовать книги с запрещенной тематикой.

Кроме того, Протопопову вменяли разработку внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки. В "красный список" вошли произведения, где тема нетрадиционных отношений является центральной, а в "желтый" – книги с менее выраженным содержанием.

В результате суд приговорил Протопопова по делу о продаже книг с ЛГБТ к 4 годам лишения свободы условно. Вахляева тоже приговорили к 4 годам условно, аналогичный срок получил и Иванов.

СМИ также утверждали, что гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев аналогично подозревался в причастности к распространению ЛГБТ-книг.