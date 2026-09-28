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28 сентября, 12:47

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Песков: Украине придется заплатить цену за действия последних месяцев

Украине придется заплатить цену за действия последних месяцев – Песков

Фото: kremlin.ru

Украина заплатит цену за свои удары по России, которые имели место в последние месяцы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сейчас это и происходит. Наши вооруженные силы продолжают специальную военную операцию, весьма последовательно наносят удары по тем целям, которые они считают целесообразными", – отметил представитель Кремля.

Песков также прокомментировал заявление Владимира Путина по позиции России относительно предложений по украинскому конфликту. По его словам, глава государства "весьма исчерпывающе" высказался.

Ранее Путин заявил, что Россия была готова возобновить переговоры по украинскому конфликту после выборов, однако Киев попытался нанести удары по Москве и атаковал избирательные участки.

По словам президента, Украина первой начала наносить удары по гражданской инфраструктуре, при этом Россия восстановила ущерб после атак. Украина должна понять, что провокация и нагнетание обстановки не приведут к нужному результату, подчеркнул российский лидер.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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