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28 сентября, 12:12

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FT: ЕС может создать новый протокол безопасности по образцу НАТО

ЕС может создать новый протокол безопасности по образцу НАТО

Фото: depositphotos/ginasanders

Министры обороны стран Евросоюза в понедельник, 28 сентября, планируют обсудить предложение Еврокомиссии о создании нового протокола безопасности. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

Новый механизм, как ожидается, будет действовать по принципу четвертой статьи Североатлантического договора. Он может применяться в случае атак на государства ЕС и предполагает координацию ответных мер стран сообщества. Статья 4 НАТО используется, когда один из союзников считает, что его безопасности угрожает опасность.

Вместе с тем, по информации издания, у ряда европейских дипломатов остаются вопросы к функциям нового механизма. Они опасаются, что он может дублировать существующие процедуры НАТО и привести к появлению параллельных каналов принятия решений.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне. По его словам, возможное столкновение подтверждается совокупностью действий и заявлений Североатлантического альянса.

Грушко добавил, что в стратегических документах ЕС и НАТО Россия описывается как "прямая, непосредственная и долговременная угроза".

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