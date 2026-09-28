28 сентября, 12:17Происшествия
Более 200 населенных пунктов Херсонской области обесточены из-за атак ВСУ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Атаки украинских военных привели к отключению электроэнергии в 213 населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал губернатора региона Владимира Сальдо.
По словам главы области, без электроснабжения остались Генический, Голопристанский, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Каховский, Новокаховский городской, Новотроицкий и Чаплинский округа.
Ранее Вооруженные силы Украины нанесли удар БПЛА по Северскому району Краснодарского края. Из-за падения обломков беспилотников произошли обрывы проводов, без света остались около 26 тысяч человек. Позднее электроснабжение восстановили.
Кроме того, фрагменты дрона повредили жилое здание, а на территории двух предприятий возникли возгорания. В результате атаки три человека погибли, еще двое получили травмы.