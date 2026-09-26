Три человека погибли из-за падения обломков беспилотников на Кубани

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека погибли, еще двое пострадали из-за падения обломков беспилотника в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперштаб в мессенджере MAX.

В оперштабе отметили, что возгорания на территории двух предприятий уже ликвидированы. Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошли обрывы проводов на железнодорожной сети, однако движение поездов к настоящему моменту восстановлено.

Без электроэнергии остаются около 26 тысяч жителей. Сейчас проводятся ремонтные работы, добавили в штабе.

"Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия", – сказано в сообщении надзорного ведомства, которое контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой.

Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА в ночь на 26 сентября. Обломки беспилотника повредили жилое здание.

Из-за падения обломков беспилотника на контактную сеть на перегоне Северская – Ильская Северо-Кавказской железной дороги 6 поездов задерживались в пути. Пассажиров предупреждали, что время задержки составов составляет до четырех часов.

