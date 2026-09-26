Следователи на Камчатке считают техническую неисправность одной из причин пожара на судне

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Следователи на Камчатке рассматривают три основные версии возникновения пожара на судне "Триумф" у берегов полуострова: техническая неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности членами экипажа и нарушение правил технической эксплуатации судна. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следователи и криминалисты уже допросили членов экипажа, изъяли судовую документацию, запросили информацию о классификации и техническом освидетельствовании судна, включая средства пожаротушения. Кроме того, они назначили судоводительскую и пожарно-техническую экспертизы.

В свою очередь, спасательное судно "Суворовец" уже прибыло к месту происшествия для поиска пропавших. Как рассказали ТАСС в Камчатском филиале Морской спасательной службы, к работам подключаются все проходящие мимо суда, которые осматривают акваторию.

С наступлением темноты поисково-спасательная операция будет приостановлена и возобновится утром, добавили в Морспасслужбе. К моменту прибытия "Суворовца" на "Триумфе" еще наблюдались очаги пламени и дым.

Судно "Триумф" загорелось у берегов Камчатки 25 сентября. Эвакуировать удалось 25 из 29 членов экипажа. Их принял проходящий мимо корабль "Персей", который прибыл в Петропавловск-Камчатский утром 26 сентября для высадки людей на берег.

Также сообщалось, что 4 члена экипажа пропали без вести. Однако спустя время капитана судна спасли . Пострадали в результате ЧП 7 человек.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Восточного МСУТ СК России Владимира Ануфриева доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

