25 сентября стало самым холодным днем с начала осени в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая пятница, 25 сентября, стала самым холодным днем с начала осени в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Отмечу, что, как и ожидалось, минувшая пятница в столице стала самым холодным днем", – сказал Леус.

По словам синоптика, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, максимум составил всего плюс 12,2 градуса.

При этом в целом сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы. По словам синоптиков, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на один градус, а осадков выпало около 80% от месячной нормы.

"Старое" бабье лето придет в столицу на следующей неделе, после 28 сентября, и продержится до 10 суток. Температура воздуха в этот период достигнет 13–18 градусов.