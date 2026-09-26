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26 сентября, 10:13

Общество

25 сентября стало самым холодным днем с начала осени в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минувшая пятница, 25 сентября, стала самым холодным днем с начала осени в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"Отмечу, что, как и ожидалось, минувшая пятница в столице стала самым холодным днем", – сказал Леус.

По словам синоптика, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, максимум составил всего плюс 12,2 градуса.

При этом в целом сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы. По словам синоптиков, среднемесячная температура превысила средние показатели примерно на один градус, а осадков выпало около 80% от месячной нормы.

"Старое" бабье лето придет в столицу на следующей неделе, после 28 сентября, и продержится до 10 суток. Температура воздуха в этот период достигнет 13–18 градусов.

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