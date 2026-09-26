Синоптик Паршина: снежный покров в Московском регионе не стоит ждать до ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров в Московском регионе в среднем устанавливается в конце ноября, однако точный прогноз на этот год пока дать сложно. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

По словам синоптика, согласно климатическим нормам, температура переходит через ноль в сторону отрицательных значений в двадцатых числах ноября. Однако Паршина указала, что снежный покров не всегда появляется в этот срок, так как погода может быть разной: либо достаточно теплой, либо холодной, поэтому снег может лечь раньше или позже.

Средняя дата, как указала метеоролог, – конец ноября. Паршина отметила, что в последнее время снег не придерживается этой даты, поэтому заранее предсказать ситуацию невозможно.

Между тем "старое" бабье лето, по прогнозам синоптиков, придет в Москву на следующей неделе, после 28 сентября, и продержится до 10 суток. Температура воздуха в этот период достигнет 13–18 градусов, а минимальная температура сохранится в пределах 3–8 градусов. При этом осадков не ожидается.

