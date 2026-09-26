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26 сентября, 07:45

Происшествия

Крыша торгового центра загорелась на площади 800 "квадратов" в Красноярском крае

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожар произошел в торговом центре в городе Назарово Красноярского края. Площадь возгорания составляет 800 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, загорелась кровля второго этажа здания. Предварительно, в результате возгорания пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 36 человек и семь единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Краснодаре. Сигнал о возгорании поступил с улицы Дежнева. Площадь пожара составляла 700 квадратных метров. К тушению огня привлекались 35 специалистов и 11 единиц техники МЧС.

Спустя некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание. Информации о возможных пострадавших не поступало. Дознаватели МЧС совместно с экспертами пожарной лаборатории устанавливают причину возгорания.

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