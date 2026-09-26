МИД РФ: Европа наблюдает издалека за развитием Северного морского пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Европейские страны пока лишь наблюдают за развитием Северного морского пути (СМП), поскольку западному бизнесу не разрешают участвовать в этом проекте. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

При этом, подчеркнул Масленников, отсутствие активности не говорит о том, что европейцы не заинтересованы в маршруте.

По его словам, западному бизнесу "под надуманными политизированными предлогами" не дают воспользоваться объективными преимуществами этого перспективного маршрута и открывающимися дополнительными возможностями.

Владимир Путин ранее заявил, что Россия ставит цель сделать навигацию по Северному морскому пути круглогодичной. По словам главы государства, Трансарктический транспортный коридор призван открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, а также для бесперебойного северного завоза в арктические регионы.