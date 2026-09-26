Международный форум особых экономических зон впервые пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В рамках Московского инвестиционно-промышленного форума в столице впервые пройдет Международный форум особых экономических зон (IFSEZ-2026), сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие пройдет с 20 по 22 октября на территории ОЭЗ "Технополис Москва".

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что на форуме представят лучшие проекты и обсудят, как сделать преференциальные режимы более эффективными.

"Важно, что на мероприятии будут присутствовать партнеры из стран БРИКС, ШОС и Евразийского экономического союза – это открывает новые горизонты для сотрудничества", – подчеркнул он.

В деловую программу форума, запланированную на 21 и 22 октября, войдут пленарные заседания, панельные дискуссии, международный конгресс и нетворкинг-сессии. Их темой станут развитие особых экономических зон, кадровый потенциал и экспорт.

Организаторами выступают Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России и ОЭЗ "Технополис Москва" при поддержке Минэкономразвития России и правительства Москвы. В 2023 году форум посетили более 300 человек, в 2025 году – свыше 1,3 тысячи участников.

Ранее сообщалось, что сразу 34 команды из Москвы выступят на международном чемпионате "Битва роботов". С 6 по 10 октября на кинозаводе "Москино" при поддержке правительства Москвы состоятся отборочные этапы. В категории роботов до 110 килограммов город представят 15 команд, в категории мини-роботов до полутора килограммов – 19. Всего за полуфинал поборются 144 команды из 11 стран.

