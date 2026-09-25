Психолог Космынина объяснила появление субкультуры КГшников в Москве

Новая субкультура КГшники захватила Китай-город в центре столицы: по вечерам здесь можно встретить толпы неформально одетых молодых людей, которые устраивают драки и вызывающе себя ведут. Почему зумеры оккупировали это место и чем продиктован их стиль, разбиралась Москва 24.

"Девочка, которая неформально одевается"

Фото: телеграм-канал Baza

Китай-город в тихом историческом центре стал одним из ключевых мест для молодежного отдыха в столице. На этом фоне там сформировалась новая субкультура, участников которой называют КГшниками.

В вечернее время облик этого места полностью меняется: офисных сотрудников сменяют подростки в возрасте от 12 до 20 лет с неформальной внешностью. Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций, однако их вызывающее поведение и громкие разговоры нередко оборачиваются дебошами. Например, минувшим летом в соцсетях регулярно выкладывали десятки потасовок с участием представителей движения.

Популярным местом сбора неформалов стал Большой Спасоглинищевский переулок, где в глаза сразу бросаются ярко одетые девушки. Свой внешний вид они описывают как стиль джирай-кей: обычно это направление ассоциируется с плохим образом жизни, но они просто копируют стиль в одежде и ведут себя вполне прилично, рассказали КГшницы журналистам телеканала.

По словам подростков, необычная одежда имеет для них большое значение, так как помогает находить единомышленников и демонстрировать свои интересы окружающим.

"Мне кажется, это классно, будто объединяет наше поколение. Меня часто называют альтушкой, но в целом нет: просто молодая девочка, которая неформально одевается", – рассказала одна из девушек.

Эксперты отметили, что в 1990-е панки, рокеры и другие неформалы использовали внешний вид для выражения протеста. Сегодня же, несмотря на наличие интернета, молодым людям по-прежнему необходимы такие сообщества ради живого общения и поиска единомышленников на улицах.





Елена Космынина психолог Участие в субкультуре дает подростку очень много преимуществ. Например, он получает там эмоциональную поддержку, находит единомышленников, которые разделяют его интересы и взгляды. Получает чувство значимости, потому что может выполнять какие-то функции, которые в семье, например, не требуется: что-то организовать, где-то выступить, сыграть.

Говоря о том, почему именно Китай-город стал главным местом сбора неформальной молодежи, главным образом дело в удобном расположении и транспортной доступности. Кроме того, подростков привлекает большое количество недорогого общепита, а также обилие тихих дворов и подворотен.

Важно и то, что местная архитектура и планировка дают молодым людям много возможностей для самовыражения, съемок видео и дальнейшей публикации этого контента в соцсетях, рассказал телеканалу Москва 24 социолог Олег Сорокин.

По словам специалистов, если раньше субкультуры объединялись вокруг музыкальных групп и жанров, то сейчас молодежи гораздо важнее сам контент. Уличные драки гарантируют авторам просмотры, лайки и комментарии, поэтому подростки умышленно превращают улицы и площади в съемочные площадки.

Особый стиль

"Спецреп": кэгэшник

КГшники Маша и Еник рассказали телеканалу Москва 24, что связывают начало такого увлечения с первым посещением рейва 4 года назад. Молодых людей привлекла электронная музыка и общая атмосфера подобных мероприятий.





Маша КГшница Взрослые люди могут подумать: "Вот она вырядилась, просто ужас. На голове непонятно что, одета в драное шмотье. Точно что-то употребляет, живет на улице. Родителей нет". Это абсолютный стереотип. Я десятиклассница, у меня хорошие оценки в школе, у меня любящие родители, которые принимают мой выбор. Я знаю, какое у меня будет будущее. Планирую хорошо сдать экзамены и поступить в уважаемый университет.

При этом журналисты выяснили, что одеваться модно в современной неформальной тусовке стало очень дорогим удовольствием. Например, один из неформалов рассказал, что стоимость его брендовой футболки составляет около 20 тысяч рублей, а цена на солнечные очки доходит до 35 тысяч.

Подростки также отметили, что чаще всего ищут модные вещи в Москве на онлайн-платформах по перепродаже одежды, в секонд-хендах, винтажных магазинах и небольших шоурумам. Здесь есть редкие нишевые бренды, которые позволяют им полностью собрать образ типичного представителя КГшников. Многие вещи в секонд-хендах изначально выглядят поношенными, однако неформалы ценят их именно за уникальность и используют для создания стиля.

"В целом, подростки будто бы больше ориентированы на поверхностное отношение. На то, что видно, что кричит и привлекает внимание, потому что у них период сепарации. Им надо максимально отделиться от своих консервативных, обычных родителей. И это больше, конечно, проявляется во внешнем виде", – рассказала телеканалу Москва 24 блогер Эрика.

Другие формы самовыражения

Еще одной новой молодежной субкультурой в Москве стало движение фудкортников. Подростки собираются в зонах питания крупных торговых центров, где умышленно устраивают конфликты с окружающими и фиксируют происходящее на видео, рассказали журналисты.

Зумеры объяснили выбор таких мест банальным желанием найти друзей и возможностью недорого перекусить в комфортных условиях. По их словам, в ТЦ всегда достаточно свободного пространства для общения и отдыха большими компаниями.

17-летний блогер Тимофей рассказал телеканалу Москва 24, что раньше также регулярно проводил время на фудкортах ради контента для соцсетей. За это время молодой человек успел набрать популярность в интернете. При этом он подтвердил, что обычные посетители и администрация комплексов часто недовольны такими компаниями, поскольку подростки занимают много посадочных мест просто так.

"Есть фудкортники, которые, условно, просто сидят компанией. Например, ребята 17–20 лет, которые пришли после учебы, встретились компанией, поели и ушли. А есть ребята, которые шумят, не убирают в свою еду", – объяснил Тимофей.

Социолог Олег Сорокин отметил, что подросток включается в субкультурные сообщества в активный период взросления.





Олег Сорокин социолог Примерно сегодня от 10–12 лет – это нижняя граница, а до 20–24 лет – верхняя. Популярные субкультурные тренды, которые сегодня запускаются и становятся вирусными в Сети, они, как правило, живут от нескольких месяцев до полугода.

При этом эксперты утверждают, что современные молодежные субкультуры в целом могут исчезнуть так же стремительно, как и возникли. Однако на смену им неизбежно придут новые течения: у молодежи будут меняться музыкальные предпочтения, стили одежды и названия движений, но главным всегда останется желание открыто заявить о себе.

