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25 сентября, 14:52

Шоу-бизнес

Пугачева вместе с дочерью посетила концерт экс-солиста Modern Talking Андерса на Кипре

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/thomasanders_official

Российская певица Алла Пугачева вместе с 13-летней дочерью Лизой посетила концерт экс-солиста группы Modern Talking Томаса Андерса на Кипре. Об этом рассказал сам артист в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он опубликовал фото с Пугачевой и ее дочерью, поблагодарив их за встречу, и заявил, что это "особая честь". Кроме того, Андерс назвал исполнительницу "одной из самых важных артисток Восточной Европы за последние 50 лет".

Ранее Пугачева впервые посетила Турцию. Она вместе со своим супругом и артистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) была в Стамбуле. Певица назвала виды города шикарными и отметила, что ее они впечатлили.

До этого СМИ сообщали, что Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава. Артистку увидели с тростью на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. При этом исполнительница прихрамывала. Сама она уточнила, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.

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