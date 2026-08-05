"КП": Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава

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Певица Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава после перелома ноги. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на ее приятеля.

Артистку заметили с тростью на закрытии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala. При этом певица прихрамывала. Сама Пугачева уточнила, что упала, сломала ногу и тазобедренный сустав.

"Алле Борисовне заменили тазобедренный сустав", – отметил изданию ее знакомый.

Как он подчеркнул, врачи сообщили, что после операции исполнительница будет заново учиться ходить.

"Конечно, Алла была очень напугана, ведь подобная травма была у Гурченко. Незадолго до смерти 75-летняя Людмила Марковна поскользнулась, неудачно упала и сломала шейку бедра. Гурченко госпитализировали и прооперировали, она тоже сильно переживала из-за невозможности полноценно передвигаться", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в прошлые годы Пугачева уже перенесла несколько операций из-за проблем с сосудами и сердцем. По мнению врачей, ухудшению здоровья артистки поспособствовали курение и пластические операции.

Врач-травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Фаррух Насим Рофизод назвал перелом шейки бедра одной из самых тяжелых травм у людей пожилого возраста. Он пояснил, что риски также связаны с длительной обездвиженностью.

По словам эксперта, без своевременного хирургического лечения у пациентов могут появиться пневмония, пролежни, потеря самостоятельности и другие осложнения. Специалист добавил, что на полное восстановление функций требуется от 3 до 6 месяцев, а иногда и до 1 года.

Ранее певица МакSим попала в больницу на фоне стресса после смерти отца. Спустя время ее выписали. В данный момент артистка находится дома под наблюдением врачей. Ей запретили перелеты и выступления до полной стабилизации состояния.

