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28 июля, 11:16

Шоу-бизнес

Седокова рассказала об обострившейся кожной болезни из-за сильного стресса

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Певица Анна Седокова рассказала, что на фоне сильного стресса у нее обострилась кожная болезнь. Об этом знаменитость сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам артистки, она долгие годы живет с тяжелой формой крапивницы – болезнь периодически отступает, но затем возвращается, нередко с серьезными осложнениями. Седокова призналась, что ей крайне тяжело держать эмоции под контролем.

"Иногда мне дают совет – не нервничать. А можете дать совет на совет "не нервничать"? Мы все разные, с разной амплитудой чувств, эмоций и уровнем эмпатии. Вот мне нужен совет, как не нервничать, если ты на максималках", – поделилась она.

Обострение спровоцировали стрессовая обстановка, а также поток обвинений и агрессивные комментарии в соцсетях после гибели бывшего супруга – баскетболиста Яниса Тиммы, который покончил с собой в декабре 2024 года. Журналисты писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица призналась, что "жила в аду" последние годы.

Например, в начале июля исполнительница рассказала, что Тимма испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Она вспомнила ситуацию в День святого Валентина. Тогда мужчина, по словам певицы, избил ее с такой силой, что "наутро половина лица была синей".

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