Певица Седокова рассказала, что Тимма избивал ее и кидался ножом в ребенка

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Певица Анна Седокова поделилась со своими подписчиками в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) историей насилия со стороны бывшего мужа, покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Пост артистки приводит "Газета.ру".

По словам исполнительницы, спортсмен испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Причем под угрозой находилась не только ее собственная жизнь, но и здоровье детей.

Знаменитость вспомнила инцидент, произошедший в День святого Валентина. Тогда Тимма избил ее с такой силой, что наутро половина лица певицы была синей.

"Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили", – написала Седокова.

В ту же ночь ее на тот момент супруг кидался ножом в саму Седокову и детей. В итоге Тимма уснул, благодаря чему исполнительнице удалось выбраться из комнаты и увести ребенка.

Артистка добавила, что после случившегося баскетболист "тысячу раз" просил прощения, однако каждый раз, когда он заходил в комнату, все домочадцы испытывали страх.

"Простите меня, что я ушла от человека, который меня бил. <...> Просто дайте мне возможность жить дальше. Я очень пытаюсь", – сказала Седокова.

Поп-звезда обратилась к пользователям с просьбой прекратить травлю в ее адрес, подчеркнув, что как мать она должна была обеспечить безопасность своим детям. Певица призналась, что переживает один из самых сложных периодов в жизни и надеется на понимание.

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года в Москве. По данным журналистов, он страдал от депрессии после развода с Седоковой.

Экс-супруга баскетболиста призналась, что в последние годы "жила в аду". Ранее она тоже утверждала, что Тимма проявлял в браке агрессию.

Спустя время Седокова заявила права на наследство спортсмена, а его семья подала в ответ заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

Также родственники Тиммы предъявили иск в столичный суд на имя Седоковой с требованием раздела совместно нажитого имущества.